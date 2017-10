Válás amerikai módra

Szerző: Lendvai Ildikó

Hát hogy is történhetne? Kinek volna kedve visszaadni a nagymama trafikját, a feleség földbérletét, a kiskorú gyerekek nevére írt ingatlanokat, felbontatni az unokaöccs zsíros szerződéseit? Arról nem is beszélve, hogy ugyan mi oka lenne a kormánypárt bármely tagjának elégedetlenkednie elnökével?! Hiszen nálunk minden rendben van. Tudjuk: ha a Föld Isten kalapja, akkor Magyarország a bokréta rajta. Naná, hogy nem Amerika!Bokrétaországban pedig fel sem merülhet, amit Jeff Flake szenátor Trump fejéhez vágott: "Nem tekinthetjük normálisnak a demokratikus elvek és normák szisztematikus aláásását". Bezzeg Magyarországon a demokratikus elvek és normák nincsenek aláásva. Pláne szisztematikusan. Egyszerűen nem érvényesülnek, és kész, semmi ásogatás. Az túl strapás volna. Mennyivel egyszerűbb egy-egy gombnyomással (ásó nélkül) megváltoztatni az Alkotmánybíróság és a Médiatanács összetételét, az idők végeztéig meghosszabbítani a főügyész mandátumát, megfelelő választási szabályokat és visszamenőleges hatályú törvényeket elfogadni.Flake hangja remegett, de szenátortársai színe előtt csak kimondta: nem bírja szótlanul nézni, hogy pártja "félelmet és maradi benyomást kelt". Még jó, hogy a magyar kormánypárttól nem kell félnie senkinek. Vagy ha igen, van annyi esze, hogy kussoljon. És maradiságról sincs szó, legfeljebb itt-ott ördögöt űznek a parlamentben, szülőgépnek tekintik a nőket, faji mítoszok nyelvéből kölcsönöznek, és elátkoznak mindent, ami a felvilágosodás óta történt. Ez csak nem baj?! Flake úgy érzi: aki a valódi republikánus értékekhez ragaszkodik, annak egyre kevésbé van helye a pártban. A Fidesz ebben is más: itt köztudomásúlag mindenki fiatal és demokrata, és az alapító értékek rendületlen híve.Egy másik republikánus szenátor: Bob Porker azon panaszkodik: remélte, hogy Trump megtanul felelős elnökként cselekedni, de ebben nem lát fejlődést. Hol van Trump a mi miniszterelnökünktől! Aki hihetetlen fejlődésre képes, megállíthatatlanul szárnyal újabb és újabb nemzeti konzultációk és plakátkampányok felé. Igaz, Habony picit segít neki, esetleg érdemes volna őt a munkaerő-kölcsönzés keretében kiközvetíteni ennek a szerencsétlen Trumpnak. Akkor talán a két szenátor sem állhatna elő azzal, hogy az elnök rontja az USA nemzetközi hitelét. Még szerencse, hogy ezzel szemben Magyarország híre a világban soha nem látott fényben tündöklik.Nem meglepő tehát, hogy nálunk a kormánypártokban egy szisszenés sincs. Rossz vége lenne, ha a szájukat jártatnák. Annak idején Teleki Pál is öngyilkos lett, miután feltámadt lelkiismerettel levelet írt Horthynak: "Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok." De hol van itt Teleki? És hol van Amerika?