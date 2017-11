Abcúg, ellenzék

Szerző: Németh Péter

Akkor, az ellenzék vezéreként, azt üzente meg ezzel a mondatával, hogy ő maga lenne a haza, illetve azok, akik követik őt. Vagyis: akik hatalomra kerültek idegen lények, nem idevalók, nem magyarok. Orbánnak ezt a mondatát azóta sokszor idézték, de persze nem egészen abban a kontextusban, ahogy szeretné. Ez azonban őt a legcsekélyebb mértékben sem érdekli, számára a lényeg az, hogy azok értsék, akiknek szánja, azokat mozgósítsa, akik tántoríthatatlanul ott állnak mellette. Írjuk egyébként a mostani miniszterelnök javára, hogy eme bon mot-jához abszolút hű maradt; mindig is úgy viselkedett, mintha egyedül képviselné a hazát, annak érdekeit. Az ellenzéket általában árulónak tekintette, famulusai le is hazaárulózták, biztos, ami biztos.A Fidesz vasárnapi kongresszusán Orbán, ahogy mondani szokták, szintet lépett. Ezúttal, a tizenöt évvel ezelőtti szónoklatát megfejelve, arról beszélt, hogy az országban nem kormányváltó, hanem ellenzékváltó hangulat van. Ami, vélem én, bizonyos szempontból igaz gondolat, hiszen az a sokaság, amely már nagyon nem kívánja a Fideszt hatalomban tartani, és szeretné, ha Orbán végre félreállna a kormányrúd mellől, nos ők valóban leváltanák ezt az ellenzéket, hogy jöjjön végre egy ütőképes csapat, amely végrehajtja ezt a feladatot, mert ez a jelenlegi képtelen erre. Ám, tartok tőle Orbán nem erre gondolt, amikor ellenzékváltásról beszélt. Sokkal inkább, újabb szállóigét gyártva, arról, hogy ők bizony már nagyon jól ellennének ellenzék nélkül is. Vagyis, ha a mondat mélyére nézünk, be kell látnunk: ritka őszinte volt Orbán Viktor. Neki igazán nincs szüksége ellenzékre, csak felesleges púp a hátán, legfeljebb arra jók, hogy időnként felöltse magára tábornoki egyenruháját, hogy kiélhesse harci kedvét.Mellesleg most még jól is jártak az ellenzékiek, hiszen csak - jelentsen ez bármit - az elzavarásukról tett említést a szónok. Legközelebb már illegális migránsok, de minimum Soros-bérencek lesznek, és akkor megnézhetik magukat. Ebben a hazában ugyanis nem élhetnek ellenzékiek.Idáig jutottunk tizenöt éve alatt. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok.