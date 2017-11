Egy titkos szolga

Szerző: Németh Péter

Figyeljenek:" Orbán Viktor élete abszolút mértékben veszélyben van. A skála onnantól, hogy a Fideszen belül le kell váltani őt, odáig terjed, hogy Orbán Viktornak miért kell élnie? Pontosan tudják, hogy ha Magyarországon Orbán Viktor marad hatalmon, akkor az ő forgatókönyvük nem fog működni."Ezt Földi László, a fővárostól nemrég menesztett titkosszolgálati szakértő mondja, a Pesti Srácok rendezvényén. És azt is mondja, hogy háború lesz majd a migránsok miatt Európában, de nem olyan klasszikus, hanem helyi polgárháborúk, például Németországban.Természetesen nem kellene nekünk komolyan vennünk Földi Lászlót, a magát Napóleonnak képzelő embert sem vesszük annak, de az ilyenekre legalább vigyáznak. Földire nem vigyáz senki, mi több szolgálatot tesz a kormánynak, a Fidesznek, kiváltképp amikor azt hangsúlyozza, hogy a magyarországi civil szervezetekbe kötelességük beépülni a titkosszolgálatoknak, különben azok biztosan eljutnak a hazaárulásig.Hát nem pont erről beszélt maga Orbán Viktor is? Sőt: nem maga a miniszterelnök fűti fel az indulatokat, és teszi ezt annak ellenére, hogy ma már egyértelmű, minden gondolkodni hajlandó ember számára, hogy Soros-terv nincs, hazudnak, csalnak, manipulálnak, pénzt energiát nem kímélve próbálják átmosni mindenkinek az agyát? Ilyen körülmények a között Földi László szövege is csak szem a láncban, képtelensége már fel sem tűnik. Pedig ő mindent megtesz annak érdekében, hogy a ráncolt homlokú kijelentések oda kerüljenek, ahova valók. De nem kerülnek; nyilvánosságot, nota bene tapsot kapnak.Még az olyan gondolatok is, melyek szerint a rendszerváltás is elő volt készítve - nyilván a komcsik, balliberálisok, Sorosok által -, csak a "nép félreértette a kottát", és az MDF-et ültette a kormányrúdhoz. Ezért aztán gyorsan meg is bukott - mondja ez a derék ember. Nem, ismétlem, nem az ápolók körében, hanem mikrofon és közönség előtt. És akik körbeveszik bólogatnak.Mi meg csak bámulunk, mindaddig, amíg a titkosszolgálatok le nem csapnak ránk. Mert félreértés ne essék: erre megyünk.