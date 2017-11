Szerző: Németh Péter

Ma már, sajnos, nyugodtan kijelenthetjük: ez nem sikerült, de talán nem is sikerülhetett. Az LMP és a Momentum hű maradt eddigi viselkedéséhez, eleve távol tartotta magát a többiektől, a jelenlévők viszont, bár szinte mindannyian megfogalmazták az együttműködés kényszerét, mégis úgy jöttek ki a Gödörből, mintha nem találták volna meg a felfelé vezető utat.Maradt tehát, mi volt: a teljes tanácstalanság. És persze nem volna ezzel a baj, ha egyébként a megállapodás halasztása semmiféle negatív hatással nem lenn a választókra, de ennek épp az ellenkezője igaz: egyre nagyobb az elkeseredés.Lépten nyomon azt tapasztalom: egymástól kérdezik az emberek, hogy vajon lesz-e egyáltalán, akire leadhatják a voksukat. Mert a mostani kínálat nem megfelelő, ha ugyanis minden párt egyet akar - a Fidesz leváltását -, és mégsem tudnak egy lépéssel sem közelebb kerül ni egymáshoz, akkor vajon hogyan kormányoznának?De, mostanság, még ez a kédésfelvetés is túl optimistának tűnik: a halvány jele sincs annak, hogy csorbulna a Fidesz magabiztossága. Márpedig minél közelebb kerülünk 2018 áprilisához, annál kevesebb lesz a remény, hogy itt lehetséges volna bármilyen változás. Illetve, lesz itt változás, csakhogy az, amit a Fidesz eltervez.Az önkormányzatok felszámolását, a maradék független sajtó ellehetetlenítését, a saját oligarchák még gazdagabbá tételét, és persze az ellenzék maradványainak eltakarítását. Mert egy pillanatig se felejtsük el Orbán Viktor szavait: szerinte az országban ellenzék leváltó hangulat van. És tényleg, mintha az ellenzék is arra játszana, hogy ottmaradjon, ahol volt: a gödörben.