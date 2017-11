Szerző: Németh Péter

Amiről viszont most szólnék, annak semmi köze az erotikához, a szexuális zaklatásokhoz, de bizony van köze a hatalomhoz és a hatalommal való visszaéléshez. És: amellyel szemben egyelőre semmilyen védekező mechanizmus nem alakult ki, sőt egyre erőteljesebbé válik, egyre inkább maga alá akar gyűrni mindenkit és ugyan világjelenség, de egyre dominánsabbá válik Magyarországon.A politikai zaklatásra gondolok, amellyel nap, mint nap szembesülünk és egyelőre tehetetlenek vagyunk vele szemben. Nem zárhatjuk el a postaládánkat, hogy oda ne dobáljanak bele nemzeti konzultációnak nevezett zaklatásokat, nem csukhatjuk be a szemünket, hogy ne lássuk azt az óriásplakát erdőt, amellyel megpróbálják elhomályosítani a látásunkat, sőt egyenesen vakká tenni, nem foghatjuk be a fülünket, hogy ne halljuk a bennünket hergelő szólamokat.Nevezhetjük persze ezt egyszerű manipulációnak is, de azt gondolom: ez a szó messze nem fejezi ki azt az erőszakos nyomásgyakorlást, amely a hatalom részéről nehezedik ránk, és amelyre egyébként a mi közös pénzünkből fordítanak milliárdokat.Vajon milyen mozgalmat lehetne ezzel szemben indítani? Milyen táblácskát kellene magunk elé tartani - a meetoo-hoz hasonlót? Olyat, amely mellett szerte a világon kiállnának; hogy elég lenne egyetlen ilyen szócska, kifejezni mindazt, amit a politikai zaklatókkal szemben érzünk és, amely cselekvésre is ösztönös.Higgyék el, legalább olyan fontos lenne, mint a meetoo akció. Főként mert mindannyiunkat érint.Weetoo.