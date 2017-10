Mi maradunk

Szerző: Németh Péter

Pedig nem tölt sok időt Magyarországon, és amikor itt van, akkor is körbeveszik, akik kedvelik és szeretik őt, és akiket ő is szeret.Mégis: a politikai érzékenységén túl a magyarságát is zavarja, amit itt tapasztal és főként az, amiről szintén beszél: ma már bárhol Nyugat-Európában szinte kizárólag negatív kontextusban kerül szóba az ország és főként annak vezetője, Orbán Viktor."Nevetséges kampányokat folytat Brüsszel és Soros György ellen" - teszi hozzá az Ausztriában élő publicista, aki immár ötödik, ismételten bővített kiadását jegyezte a Magyarok című, most kiadott könyvének.Lehet mondani: aki ennyit ír Magyarországról, ugyancsak ismeri a politikai élet rezdüléseit, látja a folyamatokat, tudja, hogy ki honnan indult és talán azt is, hogy hova tart. De vajon tényleg hova tart maga az ország? Azt látjuk mindannyian, hogy a miniszterelnök populizmusa egyre erősebb, vezetési stílusa egyre kíméletlenebb, de igaza van Lendvainak: rafináltabb, mint Putyin, jobban ügyel a demokratikus látszatokra.Most még. És később? Elmondhatjuk-e ezt, akár egy hónap múlva is, amikor - ahogy hírlik - szinte vendettát hirdetett a civilszervezetek ellen. Nem elég az eddigi megszorítás, a megbélyegzése azoknak, akiket külföldről támogatnak, és amely szervezetek, amúgy, elengedhetetlen részei a kormányzati kontrollnak, legalább is egy valódi demokráciában, most még azt is rájuk akarják bizonyítani: részesei a Soros-tervnek - ami ugye nem is létezik -, mi több aktív szereplői voltak a magyar-szerb határon történt atrocitásoknak, egyenesen szervezői voltak a terroristákkal együtt érkező migránsok ország ellenes megmozdulásának.Rejtélyes és misztikus, meg persze ellenőrizhetetlen titkosszolgálati jelentésekre hivatkoznak, amelyek pedig megágyazhatnak további rágalmaknak, és eljuttathatják e szervezetek szereplőinek megbélyegzését, büntethetőségét, netán a végső verdiktig: a hazaárulás vádjáig.Ne csodálkozzunk hát, hogy a messziről jött ember is rosszul érzi magát ebben az országban, neki persze azért annyi öröme lehet, hogy csak időnként jön a közelébe mindannak, ami itt történik. Azért van egy rossz hírem Orbán számára is: mi maradunk...