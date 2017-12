Szédületes magasság

Szerző: Németh Péter

Illetve tudja-e az MSZP, hogy mivel bízta meg? Ugye egy olyan politikai szereplőről beszélünk, akinek gyors felfelé ívelő karrierjébe, mondjam azt: szükségszerűen, következett be törés, gyorsan megtapasztalhatta, mit jelent a karaktergyilkosság, Fidesz-módra és mit jelent a hűség szocialista módra. Dicséretére legyen mondva, nem törte meg a válság időszaka, újra utat talált a pártjában sosem egyértelmű viszonyok között is. Fogalmazhatok úgy is, visszakapaszkodott, sőt előbbre is lépett: a csinos fiatal nő státuszából, az értékelhető nyilatkozók sorába lépett.De ettől még aktuális, sőt igazában így aktuális a bevezetőben feltett kérdés: tudja-e, hogy mit vállalt? Tudja-e, hogy újra ki lesz téve a különböző lejárató akcióknak? Hogy ha valóban tényezővé válik az MSZP-n belül, megszaporodik a külső és a belső ellenségeinek száma. És hogy őszinte legyek, nehezen tudom eldönteni, melyikkel szemben lehet jobban felkészülni.Az MSZP, hallottam a minap egy belső emberétől, bonyolult párt, s bár nem tudom pontosan mit is értsek ez alatt, de az állítás igazságtartalmát, akárhonnan közelítem, nehéz lenne kétségbe vonni.Nincs egyetlen akarat, nincs egyetlen irány, nincs olyan közös elhatározás, amelynek ne lenne, utóbb, ellenzője és végképp nincs olyan, hogy egységbe tömörülve vágnának neki a feladatoknak. Pedig most erre lenne szükség, ahhoz, hogy a hátralévő - most már nagyon rövid - idő alatt megforduljanak azok a folyamatok, amelyek lejtőre állították a pályát.Kunhalminak, jól értem a leckét, valami ilyesmi lenne a feladata, többnek kell lennie, mint egy fiatal szép arcnak, azzal ugyanis még nem lehet eladni az eladhatatlant. És a kérdés immár az, hogy van-e, lesz-e eladható politikája az MSZP-nek? Tud-e olyan tartalmat megfogalmazni, amire sem a partnerek, sem a választók nem tudnak elutasító választ adni?Mondják, ha nem lesz miniszterelnök-jelölte, közös listája a demokratikus ellenzéknek, Kunhalmi Ágnes lehet a listavezető. Az pedig meg már olyan magaslat, ahol könnyű megszédülni. Pedig most neki az ellenkezője lesz a feladata: szédítenie kell, lehetőleg a választókat