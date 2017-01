A zeller egyszerű és nagyszerű

Forrás: Sztárklikk/Mezőgazda

A zellert már az egyiptomiak és a görögök is termesztették. A görögöknél különös tiszteletnek örvendett, az atlétikai tornák győzteseinek például virág helyett zellerlevéllel kedveskedtek. Magyarországra még Pannónia idején a római telepesek hozták magukkal a zellergumókat.A zeller elképesztően nagy mennyiségű szerves nátriumot tartalmaz. Emiatt erős vízhajtó, étvágycsökkentő, nyugtató és potencianövelő hatása van. Találhatóak még benne szerves anyagok, sók, amelyek elősegítik a vér savtalanítását. Elsősorban azonban szerves nátriumtartalma miatt fontos a szervezet számára, ugyanis ez elősegíti a kalcium felszívódását is és egyensúlyba hozza a vér sav-lúg arányát.A zeller tartalmaz még nátriumot, foszfort, káliumot, vasat, magnéziumot, A-, B-, C-vitaminokat és nyomelemeket. Ez a növény tisztítja a májat és a nyirokrendszert, továbbá javítja az emésztést és a veseműködést.C-vitamin és ásványi anyag tartalma okán afrodiziákumként is használják.A szépségipar is felfedezte magának ezt a jótékony növényt. Használják szappanokhoz, krémekhez, parfümökhöz. Az élelmiszeripar különböző italok és ételek ízesítéséhez használja.A zeller fogyasztása nyersen a legjótékonyabb, de fogyaszthatjuk párolva, főzve, sütve, önálló fogásként, húsételek köreteként, salátákhoz, de fűszernek is remek levesekhez, főzelékekhez, mártásokhoz. A zeller magjából és leveléből teát is készíthetünk, amely remek vízhajtó.