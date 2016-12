Fedezzük fel újra a lestyánt!

Forrás: Sztárklikk/Mezőgazda

A lestyán Perzsiából került a Földközi-tengerhez, majd szerzetesek által jutott el Közép- és Nyugat-Európába, ahol szintén felfedezték a sokoldalú növényt.Az ernyősök családjába tartozó, erőteljes, elágazó gyöktörzset fejlesztő évelő növény, akár 3 méter magasra is megnőhet. Belül üreges, felül elágazó szárain nagyméretű, szárnyalt leveleket fejleszt. Nyáron apró sárgászöld virágokat hoz.A lestyán rendkívül gazdag illóolajokban. Talán nem is tudunk róla, de a háztartásokban készen vásárolt fűszerkeverék egyik elmaradhatatlan alapanyaga.A növény levelét és gyökerét használhatjuk a konyhánkban levesekhez, salátákhoz, hús és halételekhez. Aromája nagyon intenzív, ezért óvatosan kell használni. Apránként adagolva. Szárítva is érdemes tartani belőle otthon, mert ilyen módon is tökéletesen megtartja aromáját. Magját likőrök készítéséhez is felhasználják.A szépségipar főként parfümök készítéséhez használja. Ha beletesszük fürdővizünkbe, enyhítheti a gyulladt bőr okozta kellemetlenségeket.A lestyánt leforrázva készíthetünk belőle teát, amely vízhajtó, emésztésserkentő, gyomorégésnél, puffadásnál is segítségünkre lehet. Erősíti szervezetünket, enyhíti a légúti megbetegedések panaszait.Külleme miatt nemcsak a kertek, de csokrok és ételeink díszítője is lehet.