Fekete borssal a jó emésztésért

Forrás: Sztárklikk/Mezőgazda

A fekete bors képes felerősíteni az ízeket, emiatt nagyon hamar kedvelt fűszerré vált világszerte. Azonban ízletessége mellett, igen jótékony hatásai is vannak szervezetünkre, ugyanis stimulálja ízlelőbimbóinkat, ezzel jelez a gyomornak, hogy állítson elő emésztést elősegítő savat. Ez nagyon fontos, mert ha ez nem történik, akkor jönnek az emésztési zavarok és ha valamilyen tápanyag túl sokáig tanyázik gyomrunkban az kiváló táptalaja a baktériumoknak. Ebből alakulhat ki hasmenés vagy éppen székrekedés is.Amennyiben fogyasztunk fekete borsot, ilyen problémáink nagy valószínűséggel nem lesznek.A bors remek vízhajtó hatásáról is ismert: stimulálja a vizeletürítést és az izzadást, így megszabadítja a szervezetet a kártékony méreganyagoktól. Ezzel segít megőrizni a máj egészségét is.Amit sokan talán nem tudnak, hogy a bors segít elállítani a vérzést vágási sérülések esetén, ráadásul antibakteriális és antioxidáns hatása miatt elősegíti a gyógyulást is.A fekete bors egy friss kutatás szerint piperin tartalma miatt befolyásolja az új zsírsejtek kialakulásáért felelős gének tevékenységét, vagyis segít a koleszterinszintet normális szinten tartani.Emellett tartalmaz mangánt, K-vitamint, vasat is, amelyek szintén jótékony hatással lehetnek szervezetünkre.