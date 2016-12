Méltatlanul elfeledkezünk a karalábéról

Forrás: Sztárklikk/Mezőgazda

A karalábé fogyasztása számtalan jótékony hatással lehet szervezetünkre, kivéve, ha érzékenyek vagyunk rá. Amennyiben így van, arra hamar rájöhetünk, ugyanis akinek a szervezete nem tolerálja ennek a zöldségnek a fogyasztását, az felfújódik tőle. Aki egyébként is gyomorpanaszokkal küszködik, az kerülje úgy általában a k betűs növényeket, mint karalábé, karfiol, káposzta - tartja a népi hiedelem.Amennyiben fogyasztása nem jár mellékhatásokkal, akkor kiváló C-vitamin forrás, segíthet megelőzni a rák bizonyos fajtáit, mint a vastag- és a végbélrák.A karalábé rengeteg rostot tartalmaz, ezáltal csökkentheti a koleszterinszintet és székrekedés esetén is segítségünkre lehet.A benne található kálium segít a vérnyomás beállításában. Jótékony hatással van a tüdő nyálkahártyájára megfázásos és allergiás esetekben egyaránt.A karalábé lúgosító hatása is kiemelkedő, így méregtelenítő kúrák egyik alapanyaga is lehet.A karalábé, ha zsenge, akkor nyersen fogyasztva a legfinomabb. A friss zöldség pedig antibakteriális hatással bír.A karalábé levelét ugyanúgy használhatjuk salátákba, levesekhez, mint magát a zöldséget.