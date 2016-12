Póréhagyma - már az ókorban is csodálták

Forrás: Sztárklikk/Mezőgazda

A póréhagyma azért nagyon érdekes, mert használható a vöröshagyma kiváltására, rendelkezik a fokhagyma hatásaival, de íze mindkét hagymafajtáénál visszafogottabb, ezért nyersen is kiválóan passzol például salátákba vagy éppen szendvicsekbe.A póréhagyma A-, B1- B2, C- és K-vitamin tartalma igen magas és nagy mennyiségben tartalmaz kalciumot, káliumot, magnéziumot, vasat, mangánt, valamint folsavat.Szervezetre gyakorolt hatása a fokhagymáéhoz hasonló, de lágyabb íze miatt azok is bátran fogyaszthatják, akiket a fokhagyma erős íze esetleg elriaszt.Nagyon erős baktérium- és gombaölő hatású, emellett enyhítheti a meghűlés tüneteit, leginkább a köhögést, ugyanis feloldja a lerakodásokat.Akárcsak a fokhagyma remek hatással van a szív- és érrendszerre, segít az egészséges vérnyomás és koleszterinszint fenntartásában.A póréhagyma vízhajtó hatása is ismert, akár nyersen vagy ételeinkbe főzve is alkalmazhatjuk erre a célra.