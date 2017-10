A görcsönyi plébánossal erősített a megye négyes Baksa

Forrás: bama.hu

Új játékost igazolt a Baranya megyei labdarúgó IV. osztály B csoportjában szereplő baksai labdarúgócsapat. Az új játékos nem más, mint a 36 éves Porpáczy Attila, görcsönyi plébános.- Utoljára a Pécsely focistája voltam, ez egy Veszprém megyei település, közel Balatonfüredhez - mondta Porpáczy a bama.hu -nak.- Általában jobbhátvédként számíthatnak rám, de voltam már kapus is a kisebb csapatokban. Görcsönyben szolgálok két éve, most döntöttem úgy, hogy ismét eljött az idő arra, ne csak az imakönyvet lapozzam, hanem mozognom is kellene már újra.Tud arról, hogy a papok között jó labdarúgók is vannak, azonban úgy érzi, ő nem tartozik közéjük, de úgy gondolja, legalább lelkes. A baksaiakhoz úgy került, hogy hittant tanít az ottani iskolában, és a helyi sportköri elnök rábeszélte: folytassa náluk.A focipályákon gyakori a káromkodás, elő-elő fordul az égiek felemlegetése. A játékosok általi istenkáromlásról Porpáczy a következőképpen nyilatkozott. - Amikor egy ilyen kicsúszik valakinek a száján a pályán, tudom, hogy nem is hozzá akarnak szólni. Istent említik, ennek hallatán persze, hogy nem esik jól nekem, amit mondanak, de ez a játék hevében történik. Rossz, bevett szokásról van szó. Ilyenkor mindig azt mormolom el magamban, hogy Áldott legyen az Isten.