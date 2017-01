Forrás: Sztárklikk/MTI

"Csak korlátozott számban lehet külföldieket szerződtetni, így egyértelmű a kínaiak célja: a legjobbakat szeretnék leigazolni. Erős politikai elköteleződés van a sport, így a labdarúgás fejlesztése mellett is az országban" - jelentette ki Dénes Ferenc.A sportközgazdász elmondta, nemcsak a külföldi labdarúgókat veszik drágán, hanem a piac tökéletlensége és korlátozottsága miatt azok a hazai játékosok is sokba kerülnek, akik "képesek egy egyeneset rúgni a labdába", hozzájuk képest pedig a külföldről érkező, nagy nevű labdarúgók már nem is olyan drágák."Hasonló folyamat zajlik, mint amikor a nyugat-európai ligák kirabolták Afrikát és Kelet-Európát, csak most úgy tűnik, meg vagyunk sértve, hogy nem a kedvenc európai csapatunkhoz igazolnak ezek a játékosok, hanem mondjuk Sanghajba" - mondta Dénes Ferenc, aki szerint tudomásul kell venni, hogy ha a labdarúgók adott munkáért száz egységnyi pénz helyett kaphatnak nyolcszáz egységnyit is, akkor közülük sokan utóbbit fogják választani."A kínaiak már a spájzban vannak" - summázta az elmúlt időszak történéseit a sportközgazdász, aki szerint a jövőben érdemes lesz odafigyelni a távol-keleti klubokra.