A nap kérdése: WC-deszkát vagy széket dobtak a pályára az Újpest - Videoton meccsen?

Forrás: m4sport.hu

Az amúgy is feszült hangulatú mérkőzés - a fehérvári csapatból két játékost is azonnali piros lappal állított ki a játékvezető - 90. percében Mohl Dávid buktatásáért büntetőhöz jutott az Újpest, ám Tischler Patrik nem tudta gólra váltani a lehetőséget.Az m4sport.hu beszámolója szerint ez annyira felkorbácsolta a kedélyeket, hogy nem sokkal az eset után elszabadultak az indulatok: először Fiola Attila rontott rá Pávkovics Bencére, a Vidi játékosa ugyanis úgy vélte, az Újpest védője szándékosan nem kerülte ki őt, míg a földön volt.Nagy perpatvar lett belőle, a futballisták a pálya közepén "jöttek össze", hogy megbeszéljék a történteket. Verbálisan keményen osztották egymást a felek. A lila-fehérek csapatkapitánya, Litauszki Róbert, valamint a Videoton támadója, Ezekiel Henty mindössze pár centiről nézett farkasszemet egymással.Eközben a nézőtéren is elszabadultak az indulatok, ahonnan a vagy egy wc-deszka repült be a pályára, vagy egy ülést téptek le a helyéről a megvadult szurkolók.