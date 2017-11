A pályán verekedett az edző a Gencsapáti - Ják focimeccsen

Forrás: nyugat.hu

Ekkor ment be a pályára a hazaiak vezetője is, aki a jákiak 16-os mezben játszó játékosát előbb lökdösni kezdte, majd meg is ütötte - írja a Nyugat.hu . Ekkor aztán több cserejátékos és néző is bement a pályára, kisebb lökdösődés és szópárbaj kezdődött. A játékvezető rövid időn belül úrrá lett a helyzeten, majd a hazaiak mesterét kiállították, aki így a pálya egy másik, a nézőknek fenn tartott helyről nézhette csak a meccset.A rendbontás egyébként megzavarhatta a játékvezetőt is, mivel jáki játékost buktató gencsi focista helyett egy másik labdarúgónak ítélt sárga lapot.A Vas megyei hírportál úgy tudja, a gencsi vezető ügye már az MLSZ megyei igazgatósága előtt van. A megütött játékos rendőrségi feljelentést tett az ügyben.A meccset egyébként a hazaiak nyerték, 1-0-ra.