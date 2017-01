A Red Bull vásárolhatja meg az Újpest FC-t

Forrás: hvg.hu

A Red Bull vásárolhatja meg belga tulajdonosától az Újpest FC-t. A Nemzeti Sport szúrta ki a Twitteren, hogy a cég magyarországi képviselője arról írt: a Red Bull vezetői holnap tárgalhatnak Svájcban Roland Duchatelet-vel. Két klubot, az angol Charlton Atheticet és a magyar Újpestet vásárolnák meg. Arra azért felhívták a figyelmet, hogy az Újpest tulajdonosa nem a több futballklubot is birtokló Roland Duchatelet, hanem az ő fia.A Red Bull már több országban is bevásárolt, a futballklubjaik hamar nagy sikereket értek el - erre a Salzburg vagy az RB Leipzig lehet a legjobb példa. De New Yorkban, Kínában és Brazíliában is van focicsapatuk, ahogy a Forma-1-ben is jelen vannak.Az újpesti foci legutóbb akkor került a figyelem középpontjába, amikor két hete kiderült: nem kezdeményezheti a Magyar Labdarúgó-szövetségnél a klub a Szusza Ferenc stadion hitelesítését, bár a létesítmény felújítási munkái befejeződtek. Az ÁNTSZ, a mentők, a rendőrség és a katasztrófavédelem sem adta áldását az újjáépített stadionra.Az Újpest és a Red Bull egyelőre nem kommentálták az értesüléseket.