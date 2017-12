A svédektől is kikapott a magyar válogatott

Forrás: MTI

A magyarok szombaton 30-22-re kikaptak a világ- és Európa-bajnok norvégoktól, következő ellenfelük pedig az ugyancsak pont nélkül álló Argentína lesz, kedden 14 órától. A csoportnak tagja még Lengyelország és Csehország.Eredmény, 2. forduló, B csoport:Svédország-Magyarország 25-22 (11-11)------------------------------------Bietigheim-Bissingen, 3800 néző, v.: Ku, Li (dél-koreaiak)lövések/gólok: 49/25 (51%), illetve 44/22 (50%)gólok hétméteresből: 10/5, illetve 5/3kiállítások: 6, illetve 14 percMagyarország:-------------Bíró - Kovacsics 3, Klivinyi 5, Kisfaludy, Szekeres, Háfra 2, Bódi. Cserék: Görbicz 3, Kovács A. 4, Schatzl 5, Mayer, Lukács, Szöllősi-Zácsik, Tóth G.A svédek kemény védekezéssel, a magyarok - Görbicz Anita és Kovacsics Anikó révén - két kihagyott büntetővel kezdték a találkozót (1-3). Javuló védekezésének, Bíró Blanka védéseinek, illetve Klivinyi Kinga három góljának köszönhetően fordított a magyar válogatott, amely ekkor vezetett először a világbajnokságon (5-4).Klivinyi csapattársa, az Érd színeiben szintén a magyar NB I-ben szereplő svéd Jamina Roberts is remekül célzott, a 15. percben mindketten négy találattal rendelkeztek.Támadásban pontatlanná váltak a magyarok, emberelőnyben sem tudtak elhúzni ellenfelüktől, majd mivel tíz perc alatt csak egyszer találtak a hálóba, Kim Rasmussen szövetségi kapitány időt kért, mert ismét a svédek kerültek előnybe (7-9).A skandinávok kapusa, Johanna Bundsen is remekül védett, de mivel Kovács Anna értékesítette a megítélt büntetőket, és közben sikerült átvészelni egy emberhátrányt, a magyar válogatott a szünet előtt egyenlített (11-11).A második felvonás elején sem találta a svéd védekezés ellenszerét a magyar csapat, ezért Rasmussen alig több mint öt perc után időt kért. Jamina Roberts és Isabelle Gulldén góljaival először volt három találat a különbség a csapatok között (12-15).Nem volt olyan időszak, amikor a magyarok védekezése és támadójátéka egyszerre jól működött volna, ráadásul Gulldén hétmétereseivel tovább növelte előnyét Svédország (15-19).Bíró Blanka továbbra is bravúrokat mutatott be, de az ellenfél kapuja előtt csapattársaiból hiányzott a bátorság, a határozottság és a lendület. Schatzl Nadine találataival tartotta magát a válogatott, de mivel nem tudta csökkenteni a hátrányát, a második mérkőzését is elveszítette.A mezőny legeredményesebb tagja Gulldén volt hét góllal, Roberts hatszor talált be. A meccs legjobbjának - a norvég-magyar találkozóhoz hasonlóan - ezúttal is az ellenfél kapusát, Johanna Bundsent választották.A magyar szövetség statisztikája szerint a két csapat 26. alkalommal találkozott egymással, 18 magyar győzelem és négy döntetlen mellett ez volt a negyedik svéd siker.