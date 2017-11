A világon egyedülálló produkciót mutatott be a magyar focista - videó

Forrás: EgerHírek

Az Eger SE október végén játszott a Felsőtárkánnyal, a meccs végeredménye 2-2 lett, de nem csak a találkozót, hanem már a bevonulást is érdemes volt figyelni.Busai Barna, az egriek focistája ha Felsőtárkányban jár, nem tud ellenállni a kísértésnek, lecsúszik a korláton. Az EgerHírek érdeklődésére elárulta, pár évet focizott Tárkányban, és egy edzés alkalmával jött az ötlet, mi lenne ha lecsúszna a korláton.- Aki ismer, az tudja, szeretek viccelődni, meg poénkodni! Amikor először sikerült, utána már szinte kihagyhatatlan volt edzések és meccsek előtt is! Így most, mikor már az Eger színeiben visszatértem régi klubomhoz, gondoltam ezen már nem változtatok - mondta Barna.