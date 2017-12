Amerikaifutball-világbajnokságot rendezünk 2020-ban

Forrás: MTI / Sztárklikk

Az esemény házigazdája Székesfehérvár lesz majd, ahol a First Field, Magyarország első hivatalos amerikaifutball-pályája van."Több szempontból is nagy dolog ez. A város még nem adott ekkora rendezvénynek otthont. Egy kispályás labdarúgó Európa-bajnokságot két évvel ezelőtt azonban már óriási sikerrel rendezett. Ott is végig több ezer néző volt kint a mérkőzéseken, amelyeket a televízióban élőben is figyelemmel kísérhettek az érdeklődők" - idézte a szövetség közleménye Bóka Viktort, a szervezet alelnökét.A világbajnokságon előreláthatólag nyolc csapat küzd majd egymással.