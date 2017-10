Babos 12 helyet rontott

Riporter így még nem visítozott egy gól láttán (videó)

Parádés volt a szerdai Chelsea-Roma BL-ütközet, melyen a vendégcsapat kétgólos hátrányból tudott fordítani. A 3-3-ra végződő meccs legnagyobb gólját Edin Dzeko lőtte a 64. percben. Nem csoda, hogy az olasz riporter önkívületi állapotba került, és hosszú másodperceken keresztül visítozott...

This is incredible. Dzeko's first goal tonight with an Italian Commentary. &128076;&127995; ChelseaRoma pic.twitter.com/eN8ssv8QiZ&8212; Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) 2017. október 18.