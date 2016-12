Balhé az ökölvívóknál, Kokó és Rácz Félix is nekiesett az elnöknek

Forrás: Bors

Egy Facebook-kommentben az olimpiai bajnok Kovács Kokó István azzal vádolja, hogy az évek során milliárdokat tett a saját zsebébe a szövetség pénzéből. Ennek hallatán hápogni sem tudok a meglepetéstől - reagált a Bors ezzel kapcsolatos kérdésére a 67 éves sportvezető."Hirtelenjében összeszámoltam: amióta vezető vagyok, 1,4 milliárd volt az összes szövetségi költségvetésünk. Ha az évek során nem tettem volna be saját jelentős pénzemet, olykor bajban lettünk volna a mindennapi működésben. Egy jellemző eset: nemrég a Szellő Imre profi ökölvívó győzelméért járó trófeát is én vásároltattam meg szövetségi pénzből, mert nekem van egy, a termékeit olcsóbban kínáló ismerősöm. S persze e vételt számlával tudom igazolni..." - idézi Csötönyi szavait a lap.Az elnök aztán rátér Rácz Félix 12 pontos észrevételhalmazára. Ismert, a honi promoter nemrég a tévé nyilvánossága előtt lemondásra akarta rávenni Csötönyit. A profi mérkőzésszervező megjegyzései közül néhányat a Bors továbbított az elnöknek, aki válaszolt is rá."Azt vélelmezi Rácz, hogy szövetségünk vezetése nem demokratikus, a saját feje után megy. Nos, jó ha tudja, mi az EMMI és a MOB előírásai alapján végezzük a dolgunkat, és nem adhoc döntéseket hozunk. Egy másik Rácz-ötlet szerint szövetségünk gazdálkodását nyilvánossá kellene tenni. A promoter talán nem tudja, hogy évente négy alkalommal hozzuk nyilvánosságra pénzügyi egyenlegünket, bevételeinket és kiadásainkat."S hogy valamennyi szövetségi alkalmazott havi fizetését nyilvánosságra kellene hozni, ezt is egy hatásvadász lózungnak nevezi az elnök. Ő ugyanis sohasem végezte pénzért a munkáját. A szövetségi alkalmazottak bérét firtató felvetésen csak kacagni tud, hiszen egyetlen gazdálkodó testület sem kötelezhető ilyesmire."Rácz azt is javasolja, hogy a válogatott kerettagokat havonta fizesse meg a szövetségünk. Szívesen tenném, de mi nem klub vagyunk. Igaz, tizenöt tehetséges bokszolónk rendszeresen pénzhez jut a tehetségtámogatási alapból. Az a felvetése, hogy a ringben mindig a jobbik nyerjen, szintén tragikomikus, ráadásul vérig sérti a játékvezetőinket. Elvégre Magyarországon a szorítóban mindig az győz, aki ott jobban szerepel."Az elnök úgy summáz: a "karácsonyi ajándék" gyanánt neki megküldött 12 pont zagyvaságok halmaza, és azon kívül, hogy az ő lejáratására tesz kísérletet, komolytalan.