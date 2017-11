Bojkottálják az ultrák a Costa Rica elleni meccset

Az év utolsó mérkőzéséhez közeledve nem tudunk szó nélkül elmenni válogatottunk idei "teljesítménye" mellett

Tudtuk, hogy nem lehet mindig megismételni az Eb-n látottakat, a tisztes vereségek után is büszkék voltunk a csapatra, közösen énekeltük a Himnuszt.



Amivel idén többször is szembesülnünk kellett, az kiábrándító, elkeserítő és fájdalmas. Úgy érezzük, itt kell húzzunk egy határt nekünk szurkolóknak és reméljük a játékosok is így gondolják. Nem mondhatjuk azt, hogy ugyanúgy odaállunk, kimegyünk, szurkolunk, mintha mi sem történt volna. Jeleznünk kell a csapatnak is, hogy ezt így nem lehet jövőre folytatni. Inkább még most, mintsem a jövő szeptemberi téttel bíró meccseken, amikor mindenkitől egységre és 120%-os odaadásra lesz szükség közös céljaink eléréséhez.



A Costa Rica elleni meccsen csoportunk nem lesz jelen a stadionban, nem lengenek a zászlók, nem szólnak a dalok.



Ehhez a játékképhez most nem adhatjuk az arcunkat, a 12. játékos nem asszisztálhat a helyszínen a 11 lélektelen szerepléséhez ilyen megalázó eredmények után. Bízunk benne, hogy a csapat is átérzi majd a különbséget az eddigi hazai meccsek hangulatához képest. Reméljük, hogy a játékosok rendbe teszik a fejekben ezt a kérdést, és amikor jövőre ott leszünk a lelátón, akkor azt látjuk, hogy az új kapitánnyal megvalósul, az az alapvető minimum, amit kértünk: "A címeres mez szent, küzdj érte mindig!"



Mi csak ennyit kérünk! Nem minden meccsen győzelmet, de a küzdőszellemet és a hajtást igenis elvárjuk attól, aki magára ölti a címeres mezt!



Bizonyítsátok be, mutassátok meg újra, hogy képesek vagytok rá, jussunk ki együtt a 2020-as Eb-re, legyenek teltházas, pokoli hangulatú mérkőzések az Üllői úton és majd az új Puskás stadionban is! Legyen együtt újra tábor és csapat! Ez innentől csak rajtatok múlik.