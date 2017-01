Bravúros győzelemmel negyeddöntős a magyar válogatott

Forrás: MTI

Eredményesen kezdte a találkozót a magyar együttes, amelynek játékára jó hatással volt a csapatkapitány, a bokasérüléssel küszködő Nagy László visszatérése. A folytatásban több hiba is becsúszott, de mivel nagyszerűen küzdöttek a játékosok, a szünetben 13-12-re vezettek.A második felvonás is jól kezdődött magyar szempontból (20-16), de az utolsó negyedórában a fáradtság jelei látszottak a játékosokon, amit az egyre hatékonyabban védekező és gyorsan támadó ellenfél kihasznált (23-23). A magyarok harci szelleme nem lankadt, Balogh és Császár góljával ismét két gól volt az előny (26-24), és a rendkívül izgalmas utolsó percet is a magyarok bírták jobban.A magyarok a negyeddöntőben a norvég válogatottal találkoznak kedden 17 órakor, ugyancsak Albertville-ben.