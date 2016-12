Csaknem 700 millió forintból újul meg a bonyhádi sportcsarnok

Forrás: MTI

Potápi Árpád János, aki a bonyhádi térség fideszes országgyűlési képviselője is, elmondta: a kormány egyik utolsó idei döntésével 674 millió forinttal támogatta a létesítmény teljes felújítását és bővítését.A 150 néző befogadására alkalmas csarnok 1978-ban épült, ma már a 14 ezer lakosú Bonyhádnak szűkös, és az állaga is romlott. Az önkormányzatnak van építési engedélye a felújításhoz, amely 2017 tavaszán kezdődhet el, és az év végére fejeződhet be - tette hozzá.A politikus megjegyezte: a város lakói mellett a bonyhádi járásban élőket is szolgálja az alapjaiban megújuló szabadidős létesítmény, amelynek a sport mellett a civil életben is jelentős szerepe lesz.Filóné Ferencz Ibolya (Fidesz-KDNP), a város polgármestere azt mondta, a város számára kedvező megoldás született, hiszen a korábbi, társasági adóra építő konstrukcióval szemben az önkormányzat saját erő nélkül, önállóan valósíthatja meg a beruházást.A tervek szerint a meglévő épületszerkezet és gépészet felújítása mellett a csarnok 900 négyzetméteres földszinti része 1200 négyzetméterre, 150 négyzetméteres emeleti része 600 négyzetméterre bővül. A munkálatok során háromszáz embert befogadó nézőtér épül, és ugyanennyi néző elhelyezésére alkalmas mobil lelátót telepítenek, valamint megteremtik az akadálymentes közlekedés feltételeit.