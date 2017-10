Egy közel 70 éves ember lesz a labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya

A 68 éves szakember - az Mlsz.hu alapján - játékosként ötször nyert belga bajnoki címet, volt belga kupagyőztes, tagja volt hazája válogatottjának, és az FC Brugge játékosaként szerepelt BEK- és UEFA-kupa-döntőben is. Több mint háromszáz ligamérkőzésen és 40 nemzetközi összecsapáson vett részt.Edzőként Belgiumban klubcsapataival nyert bajnokságot és kupát is, munkáját az év edzője címmel ismerték el. Kétszer volt a belga válogatott szövetségi kapitánya, irányításával jutott ki a nemzeti csapat az 1998-as franciaországi világbajnokságra, 2010 és 2012 között pedig ő rakta le a mostani belga válogatott alapjait, olyan játékosokkal, mint Eden Hazard, Kevin De Bruyne vagy Romelu Lukaku. Legutóbbi eredményeit a tunéziai, majd az algériai labdarúgó-válogatott élén érte el: Tunéziát a 2015-ös, Algériát a 2017-es kontinenstornán irányította.Ahogy azt már korábban bejelentették, a következő két barátságos mérkőzésen, a Luxemburg elleni idegenbelin (november 9.), valamint a Costa Rica elleni hazain (november 14.) ideiglenes megbízatással Szélesi Zoltán irányítja majd a nemzeti csapatot, Leekens ez után veszi át az irányítást.Eddig, 2015. július 20. és idén október 17. között a német Bernd Storck volt a szövetségi kapitány, ő a sikertelenül megvívott vb-selejtezők után közös megegyezéssel távozott. Georges Leekens hétfőn (ma) 14 órától, Telkiben sajtótájékoztató keretében mutatkozik be a sajtó képviselőinek.