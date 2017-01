Így villázik Miklós Edit a mentőhelikopterben

Forrás: MTI

A csíkszeredai születésű versenyzőt mentőhelikopterrel szállították a pongaui kórházba, ahova Kaszó Klára, a magyar szövetség ügyvezető elnöke kísérte el. A sportvezető tájékoztatása szerint a 28 éves Miklós Edit térdét ugyan helyre tették, de az így is instabil volt, ami arra utalt, hogy a szalagok megsérültek. Később az MRI-vizsgálat keresztszalag-szakadást állapított meg. Emellett egy csontdarab letört a térdében, továbbá porcsérülést is szenvedett. Ez azt jelenti, hogy a lesiklásban olimpiai hetedik síző számára véget ért az idény. Miklósnak a bal térde is megsérült, de az kevésbé súlyosan.Kaszó Klára elmondta, hogy Miklós Editet jelenleg helikopterrel szállítják át egy Innsbruck melletti magánklinikára, ahol újra megvizsgálják, s majd ott születik döntés a szükséges kezelésekről és rehabilitációról."Egy nagyon komoly térdspecialista fogja kezelni. Nagy valószínűséggel a következő szezonra teljesen egészséges lehet" - jelentette ki Kaszó Klára, aki elárulta, Miklós Edit edzője, Stefan Abplanalp szerint tavaly is ezen a szakaszon volt problémája a versenyzőnek, de akkor meg tudta fogni a léceket, így csak időt veszített. A svájci szakember úgy látta, Miklós Edit jó idővel és jó pozícióban ért a jobb kanyarhoz, ahol viszont jobb lábára került a testsúlya és a bal léce leragadt, így kicsúszott oldalra, ami az eséshez vezetett.Miklós Edit azt mondta a bukásáról a sportvezetőnek, annyira beütötte magát, hogy percekig alig kapott levegőt és sokkos állapotba került. Kaszó Klára hozzátette, most már rendben van a versenyző, sőt, visszanyerte a humorát is.Az MTK sportolójának egy jobb kanyarban szétcsúsztak a lábai, majd nagyot esett, egyik léce ráadásul nem oldott le, és a havon csúszva nekisodródott egy kapunak is. Előbb mentőhelikopterrel szállították a célba és láthatóan nagy fájdalmai voltak, a lábát fogta. Később rohamkocsiba tették, majd egy másik helikopterrel a pongaui kórházba szállították. A tréningen nagyot bukott másik versenyző, az olasz Nadia Fanchini a felkarját törte el és a gerincénél is megsérült, a karrierje viszont neki sincs veszélyben.Miklós Edit három verseny után az ötödik helyen állt a leggyorsabb szakág vk-pontversenyében. Az elmúlt napok erős havazásai miatt csütörtökön, pénteken és szombaton is törölni kellett a programot. Vasárnap eredetileg szuperóriás-műlesiklásból és műlesiklásból álló szuperkombinációt rendeztek volna, de a szervezők döntése értelmében 9.30-kor a korábban elmaradt lesikló gyakorlásra került sor, amelyet rögtön a verseny követett.