Japán Nagydíj - Hamilton nyert, közel a vb-győzelem

A 32 éves Hamiltonnak ez az idei nyolcadik, pályafutása 61. futamgyőzelme, előnye pedig ezzel 59 pontra nőtt a vb-pontversenyben.A második helyen Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája zárt Japánban, a harmadik pedig csapattársa, az ausztrál Daniel Ricciardo lett.A rajtnál Hamilton gond nélkül megtartotta a vezető helyet, Vettel másodiknak sorolt be az első kanyarban, míg Verstappen a negyedik pozícióból startolva megelőzte csapattársát, Ricciardót és feljött harmadiknak. A holland versenyző már az első körben elment Vettel mellett is, akit aztán a célegyenesben még hárman megelőztek. Vettel a csapatrádión műszaki gondokra panaszkodott.Közben Carlos Sainz (Toro Rosso) balesete miatt a versenybíróság a pályára küldte a biztonsági autót, amely két kör erejéig vezette a mezőnyt. Vettelt egymás után előzték az ellenfelek, majd a német pilótának ki kellett állnia a boxba a műszaki hiba miatt.A 10. körben Hamilton, Verstappen, Esteban Ocon (Force India) volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, de Ocont a 11. körben Ricciardo, egy körrel később pedig Valtteri Bottas (Mercedes) is megelőzte.A kerékcseréket Verstappen kezdte meg a 22. körben, egy körrel később Hamilton, a 27. körben pedig Ricciardo is friss abroncsokat kapott.A boxkiállások után nem változott a sorrend az élen, Hamilton 2,5 másodperces előnnyel vezetett Verstappen előtt, Ricciardo pedig magabiztosan tartotta a harmadik helyet.A hajrában Bottas megközelítette Ricciardót, de megelőzni már nem tudta.A vb két hét múlva az Egyesült Államok Nagydíjával folytatódik a texasi Austinban, ahol Hamilton akár meg is szerezheti pályafutása negyedik vb-címét.