Kikérem magamnak, hogy ezeknek építsünk milliárdokból stadionokat!

Szerző: Kancsal

Csak azzal ne jöjjön senki, hogy azért kerültünk lépéshátrányba, és azért kaptunk ki, mert Lovrencsicset kiállították. Először is azért ne, mert ez egyáltalán nem érdekes. Egy profi játékos, akinek már van sárga lapja, ne csináljon ilyen látványos szabálytalanságot. Pláne ne a középpályán, vagyis olyan helyen, ahol nincs gólveszély.Már a piros lap villanása után mondtam (nem azért, mert okos vagyok, hanem azért, mert ismerem a magyar "focit"), hogyha kikapunk, legalább majd tudja mire fogni a vereséget Szélesi mester. Nos, így is lett. Közölte, hogy az emberhátrányt még Luxemburg ellen sem tudjuk kibekkelni. (Ez amúgy önmagában is szomorú.)Amúgy meg, azért sem illik ezzel takarózni, mert a válogatottunk (de rossz leírni ezzel a szedett-vedett bandával kapcsolatban, hogy válogatottunk), a kiállítás előtt sem volt egy grammal se jobb a sehol sem jegyzett Luxemburgnál. Most nem kezdem el a szokásos mantrát, hogy milyen kevesen élnek ott, milyen kevesen fociznak ott, mert úgyis mindenki tudja.Ez az az év, ahol a magyarok ki tudtak kapni Andorrától és Luxemburgtól is. A világ leggyengébb csapatai közül kettőtől. Azok a magyar focisták, akiknek mindent, de mindent a seggük alá tesznek, akiknek tényleg semmivel sem kell foglalkozniuk, csak a focival. Én tényleg nem tudom, hogy az edzőink ilyen rosszak, vagy mi van, de kikérem magamnak, hogy ezeket zabáltassuk, ezeknek építsünk (közpénzen) stadionokat, ezeket öltöztessük, utaztassuk, sztároljuk.Ennek a társaságnak nem külföldi edző kellene, hanem hazai munkahely. Olyan, amelyből megélnek. Azután, ha van kedvük focizni, akkor focizzanak. Amatőrként. Kedvtelésből.Komolyan mondom, hogy a tavalyi EB óta ez a banda egy mákszemnyi örömöt nem okozott nekünk, csak bánatot és dühöt. De tényleg: ki a fenével akarnak egyenrangú ellenfelek lenni, ha már Luxemburggal sem? A VB selejtezőkön ez luxemburgi csapat egy győzelem mellett 6 vereséget gyűjtött be, a gólkülönbségük 8-26 volt. Ha ezt leosztom, akkor átlagban minden vereség több volt kétgólosnál. Vagyis össze-vissza verték őket. Mi meg kikapunk tőlük.Azt már nem is mondom, hogy a szünetben a szakértők egy játékost dicsértek, Ugrait. Így azután, már meg sem lepett, hogy a kiállítás utáni átszervezésnél őt hozták le a pályáról. Az egyetlen embert, aki néha csinált valamit. (Na jó, Nikolics is ide sorolandó, hiszen mégiscsak van egy gólja.) Bravó mester, bravó edző!