Kósa Lajosék 250 milliót kapnak az olimpiai felkészülésre

Forrás: MTI

A fideszes politikus arról számolt be az ázsiai világkupáról hazatérő rövidpályás gyorskorcsolyázók repülőtéri fogadásán, hogy a MOKSZ eddig 595 millióból gazdálkodhatott volna a 2018 februárjában esedékes játékokig, és ehhez jön hozzá a most biztosított összeg."Négy világkupa-állomás után a férfi váltó és 1000 méteren Liu Shaoang révén magyar éllovasa van a pontversenynek. Előbbi úgy nyert hétvégén a kangneungi olimpiai tesztversenyen, hogy senki nem esett el a riválisok közül, akik így végig csak a magyarok hátát nézték" - mondta a MOKSZ vezetője.Hozzátette, Magyarországon az olimpiai finanszírozás a nyári játékokhoz igazodik, ezért is örömteli a most biztosított plusz forrás."Az eredményeket látva nagy reményekkel várjuk a januári Európa-bajnokságot, amelyen a legsikeresebb nemzet a magyar lehet" - közölte.Darázs István, a MOKSZ gyorsasági szakágának vezetője a dél-koreai versenyekkel kapcsolatban kifejtette, hasznos tapasztalatokra tettek szert. Példaként említette, hogy a csarnok új, így a piszkos jég eleinte megnehezítette a versenyzők dolgát, a szállás és a helyszín közötti utazás egy órát vett igénybe, de hóvihar esetén ez kettőre nőtt, ugyanakkor szerinte a korábbi dél-koreai versenyekhez képest sokat javult az ellátás."Ha a következő másfél év minden világversenyén ilyen eredményt hoz a csapat, mint most hétvégén Kangneungban, akkor boldogok leszünk. Persze tudjuk, a jég veszélyes, mert kemény, hideg és csúszós" - mondta Orendi Mihály, a MOKSZ ügyvezető-igazgatója.A kangneungi vk-n a férfi váltó győzött, ezenkívül Liu Shaoang negyedik, Jászapáti Petra hetedik lett 1000 méteren, a női váltó és 1500-on Liu Shaolin Sándor pedig ötödikként zárt. Az értékelés szerint kiemelkedő, hogy ez a szereplés szinte már gyengébbnek számít a megszokottnál, ráadásul a válogatott több tagján végigsöpört egy lázzal járó vírus."Eleinte nagyon rossz volt a jég, féltünk is tőle, de később nem volt gond, mert állítólag teljesen újrahúzták. A váltóban azt a taktikát kérték az edzők, hogy álljunk az élre, és próbáljunk ott maradni, mert ezúttal öt négyes szerepelt a fináléban. Ugyan nem rajt-cél győzelmet arattunk, de az utolsó harminc körben már végig az élen álltunk" - értékelt az MTI-nek az 500 méter világbajnoka, Liu Shaolin, aki láthatóan szintén betegséggel küzdött.A 21 éves versenyző kifejtette, hogy szerdán kezdődik a felkészülés a januárban esedékes torinói Eb-re, és karácsonykor is csak 25-én lesz szünnapjuk. Az utolsó két, európai vk-fordulót februárban rendezik.