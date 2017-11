Kubala utca lehet Barcelonában

Forrás: sport1tv.hu

Az egykori Barcelona-játékosok Szövetsége már 2013-ban elindította a kezdeményezést, hogy Barcelonában utcát nevezzenek el Kubala Lászlóról, most pedig - többek között a Marca információi szerint - a helyi magyar konzulátus újította fel az elképzelést. A szándék eléggé erős, olyannyira, hogy már az FC Barcelona vezetősége is odaállt mellé. Az elképzelések szerint a Les Corts környékén szeretnék megtalálni azt a szimpatikus utcát, amely méltó lenne a legendához.Kubala 1950-ben írt alá a Barcához, amelyet 1961-ig erősített. Ezen időszakban négy bajnoki címet, öt Copa del Generalisimót, két-két VVK-t és Copa Eva Duartét, valamint egy Latin-kupát nyert az együttessel. A Camp Nout is azért kellett felépíteni, hogy minél többen láthassák az ő varázslatait. Később edzőként is dolgozott a Barcánál, 11 évig spanyol szövetségi kapitányként is dolgozott.