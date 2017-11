Langyos meccsen győzött a magyar labdarúgó-válogatott

Szélesi Zoltán megbízott szövetségi kapitány együttese a 36. percben szerezte a találkozó egyetlen gólját Nikolics Nemanja, az MLS gólkirálya révén. A szakvezető egy-egy győzelemmel és vereséggel zárta a kapitányi időszakát.A magyarok három mérkőzést nyertek meg és hatot vesztettek el a 2017-es évben, és nem jutottak ki a jövő nyári, oroszországi világbajnokságra.A következő találkozón már a belga Georges Leekens irányítja majd a nemzeti együttest.A magyar válogatott története egyik leggyengébb évének zárómérkőzésén igencsak foghíjas lelátók várták a csapatokat. A találkozó első részében az okozta a legnagyobb izgalmat, hogy két videotonos játékos, Varga és Vinicius összerúgott, emiatt pár perccel később utóbbit le kellett cserélni, ráadásul másik klubtársa, Pátkai helyett is a kispadról érkezett új ember sérülés miatt.A huszadik perctől kissé élénkebb lett a tempó, mindkét csapatnak voltak ígéretes akciói, előbb inkább a vendégek veszélyeztettek, aztán a magyarok, majd a 36. percben Nikolics szemfüles góllal vezetéshez jutatta a hazai csapatot. Ez érezhetően feloldotta a görcsösséget a játékosokban, mert onnantól felszabadultabban, bátrabban és nagyobb elánnal futballoztak a szünetig. Különösen Ugrai volt elemében, aki a jobb oldalon többször látványos cselekkel verte át a védőket.A folytatásban is inkább a magyarok kezdeményeztek, teljesen más mentalitással játszottak, mint a luxemburgi fiaskó alkalmával. A magyar csapatnak voltak szép támadásai, nagy helyzetei, Ugrai ziccert is rontott, igaz, úgy tűnt, a vendég védő a lövés pillanatában kicsit megtaszította őt.Az utolsó húsz percben Szélesi Zoltán együttese egyértelműen a vezetés megőrzését tartotta szem előtt, s bár Dibusznak kétszer nagyot kellett védenie, a magyar válogatott megérdemelten nyert, és zárta győzelemmel az évet.