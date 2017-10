László Csaba: előbb új sportigazgató kell

Forrás: MTI

A legutóbb a DAC-ot irányító szakvezető neve is felmerült a médiában mint lehetséges kapitányjelölt. Ezzel kapcsolatban a Kossuth Rádió Sportvilág című műsorában úgy fogalmazott, ha a közvélemény érdemesnek találja a poszt betöltésére, azt megtiszteltetésnek veszi, de hogy a szövetségnél valóban felvetődik-e a kinevezése, azt nem tudja, s addig tárgytalannak tekinti a találgatásokat, amíg nem beszélt senkivel az MLSZ-től.László Csaba leszögezte - Bernd Storck és a szövetség közös megegyezéssel történt keddi elválására utalva -, az a kapitány távozott, aki hosszú évtizedek után először világversenyre vezette a nemzeti együttest. Ugyanakkor hozzátette: a "selejtezőcsoport nem sikerült, ez tény", s külön is kiemelte a kevés megszerzett pontot, illetve azt, hogy a két erős csapattól, a portugáltól és a svájcitól mindkétszer kikapott a magyar válogatott."A következő Eb-re az elvárás a kijutás - hangoztatta -, csakhogy legyen bárki a következő kapitány, nem lesz egyszerű feladata" - vélekedett.A legfontosabb kérdés szerinte az, hogy ki lesz a sportigazgató."Sok dolog maradt hátra, amit tovább kell vinni, be kell fejezni" - mondta, hozzátéve: előbb látni kell, hogy mi az elképzelése az új sportigazgatónak, a kapitányválasztás csak azután következhet."Az első lépés előtt nem szabad megtenni a másodikat" - hangsúlyozta.László Csaba szerint, aki Ugandában és Litvániában már szerzett kapitányi tapasztalatokat, a válogatottban mindig az aktuálisan legjobb labdarúgóknak kell szerepelniük, nem szabad kísérletezni, mert eredményeket kell produkálni.Úgy gondolja, meg lehet célozni a 2020-as Eb-részvételt, ami a Csányi Sándor vezette elnökség célkitűzése."Biztos vagyok benne, vannak olyan játékosok, akikkel ezt meg lehet próbálni, de az az edző, aki azt mondja, ezt biztosan meg tudjuk csinálni, az nem mond igazat" - jelentette ki.