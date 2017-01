Le a kalappal és a kabáttal az Újpest előtt

Ha Shane kapitány szeretne lenni, akkor az is lesz

A klub csatlakozott a kezdeményezéshez, és amellett, hogy a játékosok által hozott kabátokat elvitték egy már létező gyűjtőpontra, saját fogast is létrehoztak a Szusza Ferenc Stadion főbejáratánál, a Megyeri út 13-as szám alatt. Ide várják a segíteni kívánók felajánlásait."Fontosnak tartom az ilyen kezdeményezéseket, jó látni, hogy ilyenkor sokan összefognak és segítenek a rászorulókon" - osztja meg gondolatait az Újpest FC. honlapjával Banai Dávid."Egy percig sem volt kérdés, hogy csatlakozzunk-e a kezdeményezéshez" - így Kylian Hazard. "Minden csapattársam hozott meleg ruhákat, voltak, akik többet is. Büszke vagyok rá, hogy segíthetünk, és kérek mindenkit, aki csak teheti, segítsen! Hosszú még a tél."Az időjárás-előrejelzésre vetve egy pillantást, az előttünk álló napokban is igazi téli hőfokok várhatóak, amik ilyenkor sokak életét megnehezítik. Segítsünk tehát, hogy senki se fázzon, fagyjon meg amiatt, mert nincs meleg ruhája! - olvasható a lila-fehér klub felhívása.