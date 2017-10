"Leekens jó edző, de egyedül nem fogja megváltani a világot"

Forrás: DIGI Sport – Sport 24 híradó

"Abban az időszakban az FC Bruges-nek volt az edzője, és halomra nyertek mindent. És ez azért volt nagyon nagy dolog, mert akkor is az Anderlecht számított a legnagyobb belga csapatnak. De Leekens csapata bajnok, kupagyőztes, Szuperkupa-győztes is lett, én pont akkor játszottam Belgiumban, amikor ő a csúcson volt" - nyilatkozta Gelei Károly a Sport 24-nek."Az biztos, valamit tudni kell ahhoz, hogy valaki így tönkreverjen egy Anderlechtet. Tény, hogy megosztó személyiség, de ha most egy szóban kellene válaszolni arra, hogy milyen edző, én azt válaszolnám, hogy ő egy jó edző. Ahol edzőként szerepelt, majdnem mindenhová visszahívták, és ez azt mutatja, hogy őt igenis értékelték, és elfogadták a szakmai tudását."Kérdés, hogy ez a tapasztalat mennyire hasznosítható nálunk. "A magyar kispad annyira nem vonzó, nem könnyű olyan szakembert találni a magyar válogatott kispadjára, aki garantáltan hozni fogja az eredményt. Nyilvánvalóan sokan fel is mérik, hogy mit lehet ebből a válogatottból kihozni. Georges Leekens mindig is egy vállalkozó típusú edző volt, bevállalt olyan feladatokat is, amelyeket mások nem nagyon.Ha már ilyen idősebb kapitányt hoztunk, akkor minél több olyan edzőt kellene odatenni (mellé), akik nyelveket beszélnek, értelmesek - akikkel egyről a kettőre lehet jutni. Mert ne legyenek hiú ábrándjaink, Georges Leekens egyedül nem fogja megváltani a világos - ha nem lesz meg számára az a segítség, amivel eredményes lehet, akkor biztos, hogy nem.Abba a hibába nagyon szeretném, ha nem esne bele, mint Debrecenben az a portugál edző, aki hozott négy portugált magával, csak éppen a közeget és az ellenfeleket nem ismerte. Így borzasztó nehéz eredményesen szerepelni. Én bízom benne, hogy magyar edzőkkel fogják megtámasztani Georges Leekenst, és ezek az edzők ebből nagyon sok hasznot fognak húzni" - fogalmazott Gelei Károly.