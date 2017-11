Luxemburgi égés: "a kiállítás befolyásolta a mérkőzést"

A pályán verekedett az edző a Gencsapáti - Ják focimeccsen

Vasárnap Gencsapátiban rendezték meg a Gencsapáti-Ják megye 2-es labdarúgó meccset. 0-0 volt az állás a 40. percben, amikor a hazaiak egyik játékosa buktatta a jáki csapat tagját. A jáki focistát ápolni is kellett, ezért a pályára ment a vendégedző, közben pedig állt a játék.

Ekkor ment be a pályára a hazaiak vezetője is, aki a jákiak 16-os mezben játszó játékosát előbb lökdösni kezdte, majd meg is ütötte - írja a Nyugat.hu. Ekkor aztán több cserejátékos és néző is bement a pályára, kisebb lökdösődés és szópárbaj kezdődött. A játékvezető rövid időn belül úrrá lett a helyzeten, majd a hazaiak mesterét kiállították, aki...