"Maradj erős, Berlin!" - így üzen a futballvilág

Forrás: rangado.hu

Szörnyű tragédia rázta meg hétfő este Németországot: egy acélgerendákkal megpakolt kamion hajtott a tömegbe egy berlini karácsonyi vásárban, tizenketten meghaltak és negyvennyolcan megsebesültek.A német belügyminiszter szerint sok minden utal arra, hogy terrortámadás történt, a rendőrség is így kezeli.Az áldozatokkal a közösségi oldalaikon is részvétet nyilvánítottak német klubok, sportlapok és ismert játékosok.A fővárosi Hertha BSC Twitter-csatornáján a klub kék-fehér profilképét fekete-fehérre változtatták.- Szomorúak vagyunk és megdöbbentünk a történteken. Gondolataink az áldozatokkal és hozzátartozóikkal vannak. Maradj erős, Berlin! - írják.A német Bild az #IchBinEinBerliner (én is berlini vagyok) hashtaggel emlékezik.- A hétfői támadások miatt írok: az áldozatokra és hozzátartozóikra gondolok, imádkozom értük. Maradj erős, Berlin - üzent a Bayern München és az osztrák válogatott kiválósága, David Alaba.- Egyszerre sokkoló, szomorú és megdöbbentő: együttérzésünket szeretnénk kifejezni minden berlini áldozattal és hozzátartozóikkal - olvasható a Wolfsburg oldalán.A német labdarúgó válogatott hivatalos Twitter csatornáján ez olvasható:- Hihetetlen! Gondolataink az áldozatokkal, a sérültekkel és családjaikkal vannak.- Micsoda szörnyű hírek - a Hoffenheim oldala is az áldozatokra emlékezik.- Szomorúak vagyunk és megdöbbentek. Legmélyebb részvétünket szeretnénk kifejezni valamennyi áldozattal és hozzátartozóikkal - így a Köln hivatalos oldala.- Gyászoljuk az áldozatokat! A családtagokkal együtt érzünk, sok erőt kívánunk kívánunk - olvasható a Bayer Leverkusen friss üzenetében.A Schalke 04 is döbbenten fogadta a tragédia hírét.