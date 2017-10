Most meg megsértődött Storck, röhej...

Szerző: Kancsal

Storck kiállt a sajtó elé és közölte, hogy nagyon szomorú, mert a közönség nem állt a csapat mellett, és ő ilyet még nem élt át. Meg azt is mondta, hogy: "nem szeretném részletekben elemezni a meccset...". Pedig azért fizetünk testvér! Nem is kevesen, (minden adózó) és nem is gyengén. Mi a francot akarsz, ha nem a meccset elemezni egy meccs után?Na jó, akkor elemezzünk egy rövidet helyette. Alighanem azt mondhatta a fiúknak előtte, hogy: jajj, csak nehogy gólt kapjunk. Játsszunk úgy, mintha komoly válogatott lenne az ellenfél.Nem is történt az égvilágon semmi a pályán egy teljes órán át. Azután úgy a hatvanadik perc tájékán elszégyellték magukat a fiúk. Talán ők is érezték, hogy ez a nagy büdös semmi akkor is kevés, ha a kapitány kérte tőlük. Elkezdtek hát focizni. És láss csodát, mindjárt lettek helyzetek, mindjárt volt történés. Hogy ebben az is benne volt, hogy Feröer rúg egy gólt? Ki nem szarja le? (Finomabban: kit érdekel?) Nem tökmindegy, hogy Feröer megver-e bennünket itthon, vagy nem? A válasz: Storcknak nem mindegy. Mert, ha ezen a meccsen is kikap, akkor elküldik. Vagyis a saját, kis ülepét féltette a mester.Állítom, hogyha úgy játszottunk volna az egész meccsen, ahogyan az utolsó félórában, akkor esett volna vagy 4 gól a meccsen, és abból legalább hármat mi rúgunk. És akkor a közönség is elnézőbb lett volna. És nem kellett volna a mesternek a sajtótájékoztatón amiatt hüppögnie, hogy őket bizony itt nem szeretik...S, mielőtt bárki is vitatná, hogy minden idők egyik leggyengébb selejtezője volt ez, mert ugye harmadikok lettünk a csoportban, pár adat.A megszerezhető 30 pontból 13 jött össze. Vagyis még a fele sem. Ilyen amúgy már máskor is volt, de olyan még tuti nem, hogy a korábban sehol sem jegyzett csapatok ellen (Andorra, Feröer) sem tudtuk megszerezni a maximumot.Olyan meg végképp nem, hogy egy Andorra szintű csapattól kikapjunk VB selejtezőn. Az is beszédes, hogy az előttünk végző válogattak ellen egyetlen pontot sem tudtunk elvenni, vagyis oda-vissza vertek bennünket. Ezek után alighanem kijelenthető, hogy minden idők egyik legrosszabb teljesítménye ez.