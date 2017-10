Na, erről konzultáljon Orbán, ötöt kaptunk...

Szerző: Kancsal

Tényleg, meddig keres még ez az ember milliókat havonta a mi adónkból? (Merthogy ő, és szinte a komplett magyar foci abból él, mint tudjuk.) Nem számoltam utána, de hiszek Hajdú B-nek. Azt mondta, hogy Storck mérlege az idén 1 győzelem, 4 vereség. Azóta ez 1-5-re módosult. Mondjuk el: ezt a mérleget egy retardált kisdobos is el tudná érni ingyen. Vagy egy hajléktalan a pályaudvarról hat sörért. Minek kell ehhez Storck?Ja, és könyörgöm, ne kenjük Gulácsira az egészet. Elképesztően rossz napot fogott ki, az biztos. Egy potyagól is sok, kettő meg rengeteg. De az azért erős túlzás, amit a műsorvezető emlegetett a meccs végén, hogy volt egy jó kezdés, az történt a pályán, amit akartunk, azután jött Gulácsi balféksége, és minden megváltozott. Bozsik Péter hozzátette, hogy a huszadik perc után szakmailag már nem volt értékelhető a meccs.Na, kérem tisztelettel: én vagyok olyan öreg, hogy emlékezzek arra, amikor egy VB-n a franciák elmentek két góllal, a kétszer 15 perces hosszabbításban a németek ellen. Akkor nem 70 perc volt a meccsből, hanem olyan 25. Láss csodát, a német kapitánynak eszébe nem jutott feladni, és ki is egyenlítettek. Persze, azok a németek, mi meg a magyarok vagyunk. Mi 0-2-nél már esélytelennek látjuk a folytatást. Ahogyan 86-ban Mexikóban a szovjetek ellen. Ott 4 perc után volt 0-2. Lett is belőle 0-6. (Mezey György szövetségi kapitány akkor azt mondta, hogy 0-2 után az már nem az én csapatom volt. Hofi meg megkérdezte, hogy akkor kié? A gázórásé?)Most érkeztem el oda, hogy a tavalyi EB sikert (mert az az volt), hajlamos vagyok már Dárdainak adni. Összerakott egy csapatot, amelyiket azután vitte a lendület, ameddig vitte. Storck meg szépen, módszeresen lerombolta ezt.A focistákat viszont most nem fogom a kelleténél jobban bántani. Ugrai játéka például kifejezetten tetszett időnként, és Guzmics is szép gólt rúgott. Sokszor hoztuk ki szépen a labdát, és nem éreztem azt, hogy "jajj, de be vannak szarva".Ezzel együtt hat gól az utánpótlás válogatottnak az olaszoktól, öt a felnőtteknek Svájctól. Nem azt mutatja, hogy itt van már a kánaán. És újra felveti a kérdést, hogy mennyire jó üzlet százmilliárdos közpénzek fociba tömése? Kíváncsi lennék rá, hogyha Orbán erről konzultálna a néppel, akkor mi jönne ki...