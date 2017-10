Nagy az öröm! Magyarország hat helyet javított a labdarúgó szövetség világranglistáján

Most meg megsértődött Storck, röhej...

Komolyan mondom, hogy nem értem a szövetségi kapitányt. Ő és csapata minden idők egyik leggyengébb selejtezőjét hozta, ami után ahelyett, hogy fülét-farkát behúzva kérne elnézést mindenkitől nekiáll bírálni.

Storck kiállt a sajtó elé és közölte, hogy nagyon szomorú, mert a közönség nem állt a csapat mellett, és ő ilyet még nem élt át. Meg azt is mondta, hogy: "nem szeretném részletekben elemezni a meccset...". Pedig azért fizetünk testvér! Nem is kevesen, (minden adózó) és nem is gyengén. Mi a francot akarsz, ha nem a meccset elemezni e...