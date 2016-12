Óriási bajban az egykori válogatott kapus, elveszítheti otthonát

Forrás: blikk.hu

Rajtam már csak a csoda segíthet - mondta Kovács Attila a Blikknek, miközben edzést készült tartani egyik fiatal tanítványának. - Nem tudom, mi vár rám, állandóan ez jár a fejemben.A nyolcvanas években nagy tehetségnek tartották, hétszer szerepelt a felnőttválogatottban is. Majd belekeveredett az akkori bundabotrányba, és gyakorlatilag vele, a "kis" Csepel kapusával vitették el a balhét, a nagy klubok sztárjai viszont megúszták. Eltiltása után visszatért, és vissza is fogadta őt a futball.Pályafutása lezárását követően többfelé edzősködött, de akkor sem ijedt meg, ha másfajta munkát kellett végeznie. Volt utazási irodai munkatárs, grillcsirkeárus és raktári dolgozó, de persze nem szűnt benne a futball iránti szerelem. Most is edzősködik, az MTK női kapusaival dolgozik, s vannak fiatal tanítványai.Októberben a felesége otthon elesett a fürdőkádban és beütötte a fejét, súlyos agykárosodást szenvedett. A férje azóta sem tud vele kommunikálni. Ráadásul a lakásukat is elveszítik. 1978 óta élnek Csepelen, de nem tudják fizetni a közüzemi számlákat és a hitelt, januárban ki kell költözniük."Minden a nyakamba szakadt, nem tudom, mi lesz velünk. Szeretnék Csepelen maradni, a lányom is itt él, egyedül neveli két gyerekét egy egyszobás lakásban. Egyedül a labdarúgó-szövetség nyújtott segítő kezet, a Focisegély Alapítványhoz fordultam, és azonnal támogatáshoz jutottam. Az ismerősök közül többen elfordították az arcukat, ha beszéltünk, és megtudták, hogy bajban vagyok. Még mindig reménykedem, hátha tud valaki segíteni" - tette hozzá Kovács Attila.Kovács Attila Törőcsik lövésére mozdul a 10 ezer néző előtt lejátszott Csepel - Ú. Dózsa mérkőzésen 1983. március 19-én. Kiss és Kardos góljával 1 : 2 arányban a vendégek győztek.