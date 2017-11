Pokoli lesz a hangulat a Fradi-stadionban

Forrás: DIGI Sport – Sport 24 híradó

"Kubatov, itt van a tábor" - ez az a rigmus, amelyet szombattól biztosan nem hallunk majd a Ferencváros szurkolóitól. A klub és szurkolók ugyanis alig egy hete megegyeztek, így ismét ott lesz az a több ezer ember a Groupama Arénában, akik jó ideje önkéntes száműzetésben szorítottak kedvenc csapatuknak."Nagyon nehezen viseltem, hiányzott a hangulat, jóllehet voltak olyan mérkőzések, amelyeken régi időket idéző volt a hangulat, de ebből nagyon kevés volt. Nagyon örültem, és hittem is ebben, hogy megállapodnak a felek. Itt egy nyertes van, a Ferencváros. Márpedig itt mindenkinek a klub érdekét kell néznie, az első a klub, a második a csapat, és csak harmadik az egyén" - nyilatkozta a Sport 24-nek Bánki József, a DIGI Sport szakértője.Ha valaki tudja, milyen a Fradi-tábor előtt futballozni, akkor az Bánki József, aki egy évtizedet húzott le zöld mezben, és azóta sem tud elszakadni ettől a színtől. "Rengetegszer, a kritikus helyzetekben győzelembe hajszoltak minket, ha például ember- vagy gólhátrányban voltunk. A hajrában nagyon sokszor a tábor és az oldallelátó segítségével megfordítottuk a meccset. A 12-es mez, amely ott van a lelátón a B-közép mögött, az valóban így is volt, a 12. játékosai voltak a csapatnak, és olyan szurkolást adtak, amely pontokban és jobb eredményekben is megmutatkozott."Ha csak a szurkolók visszatérésén múlik, akkor jövőre akár egy szép nyarat is zárhat majd a Ferencváros az Üllői úton. "Annak idején óriási presztízse volt, ahogyan 'megcsinálták az évet', és minden meccsen ott voltak. Akár a Kaukázusba szólította a sorsolás a Fradit vagy az országhatáron belülre, mindenhová elkísérték, és se hó, se eső, se szél nem tudta elzavarni őket. Ők ott voltak mindig a lelátón, nem szaladtak el soha."Talán most sem futnak el sem messzire, sem be a pályára. A hangjukra azonban szükség lesz. "Csodálatos az aréna, amely a világ legjobb stadionja lett. Olyan atmoszférája van, ami páratlan. Majd most megtapasztalja mindenki. Örülök annak, hogy a kisfiam, kislányom, nagylányom, a családtagjaim is érezni fogják, hogy milyen hangulatban játszottunk annak idején. És a régi Üllői úti Albert-stadion is parádés hangulatú volt, de itt még jobban beszorul a hang, pokoli lesz a hangulat, remélem, a debreceniek is megtapasztalják."