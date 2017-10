"Remélem, Storck marad a szövetségi kapitány"

Forrás: DIGI Sport – Sport 24 híradó

"Nem a mai meccs volt a fő probléma a mostani sorozatban, nagyon mást nem tudok mondani. Én abszolút Bernd Storck mögött vagyok, ő mindig is bízott bennem az elmúlt időszakban, én csak jókat tudok elmondani róla. Én bízom benne, hogy ő marad a szövetségi kapitány" - nyilatkozta a Sport 24-nek Stieber Zoltán.Nagy Ádám szerint a csapatnak most kell megmutatnia, hogy mennyire egységes. "A selejtezősorozat elején álmodoztunk, és többet szerettünk volna, még akkor is, ha a realitás azt mondja, hogy egy portugál és egy svájci csapat az előttünk jár. Inkább azért keserédes ez a harmadik hely, ahogyan megszereztük - gondol itt a feröeri döntetlenre, az andorrai vereségre. Ha hoztuk volna a kötelező győzelmeket, akkor máshogyan fogadta volna a futballközeg ezt a harmadik helyet. Elindultunk egy úton, amelyről mi tudjuk, hogy milyen út. Be kell vallani, egyszer-kétszer nem ez jött vissza a játékunkon, de én úgy gondolom, hogy most kell majd igazán összetartanunk, és megmutatnunk, hogy együtt vagyunk."A megítélésén még két barátságos meccsen javíthat a válogatott: Luxemburg ellen idegenben, Costa Rica ellen pedig hazai pályán.