Ronaldo: Ti vagytok az igazi hősök!

"Ne veszítsétek el a reményt. A világ veletek van. Gondoskodunk rólatok. Veletek vagyok!" - üzente.A portugál focista nem állt meg a videóüzenetnél, nagyobb összeget ajánlott fel a Save the Children segélyszervezetnek, ami ételt, ruhát és gyógyszert visz majd a rászorulóknak. Az szervezet igazgatója, Nick Finney köszönetet mondott Ronaldónak, majd hozzátette, hogy "Ronaldo nemcsak a sportvilág egyik legnagyobb ikonja, hanem egyben fénysugár is kisfiúk és kislányok milliói számára a világon. Márpedig Szíria gyermekeinek a reményre most nagyobb szükségük van, mint valaha."