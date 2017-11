Talmácsi Gábor elhagyja Magyarországot

Forrás: Blikk

- Már régen gondolkodtam rajta, hogyan lehetne hasznosan eltölteni a téli időszakot, amikor kevesebb a dolgom, mert a motorsportban ilyenkor van a holtidény - árulta el a Blikknek Talmácsi Gábor. - Egy Thaiföldön élő és sportiskolát vezető magyar házaspár keresett meg az ötlettel, mi lenne, ha motorossulit indítanánk. Mivel ott hatalmas piaca van ennek a szakágnak, rengetegen közlekednek kétkerekű járgányokkal, láttam fantáziát a tervben.Thaiföldön ilyenkor is jó az idő, lehet motorozni, ideális tehát az időbeosztásom - tette hozzá Talmácsi. - Egyelőre egynapos gyorstalpalókat tartunk, amelyeken a jelentkezők gépét megnézem, ha kérik, ki is próbálom, segítek nekik a beállításokban vagy például az öltözködésben. Elméleti és gyakorlati képzést is végzünk, együtt körözünk a pályán, és a videófelvételeket közösen elemezzük.Tíz esztendővel világraszóló sikere után Talmácsi Gábor neve még mindig jól cseng a szakmában. Thaiföldön is népszerű, ezért hosszú távra tervezi iskoláját.