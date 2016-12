Vízilabda Szuperkupa - újpesti és szolnoki siker

Forrás: MTI

Az UVSE csapata nyerte a női vízilabdázók keddi Szuperkupa-mérkőzését.A Szőnyi úti uszodában rendezett összecsapáson a bajnok és kupagyőztes újpesti együttes esélyesként négy góllal verte a BVSC-t úgy, hogy minden negyed 2-1-re végződött.A két csapat között a november 20-i Magyar Kupa-döntőben is négy találatnyi különbség volt, akkor az UVSE 9-5-re győzött.nők:UVSE - BVSC-Zugló Diapolo 8-4 (2-1, 2-1, 2-1, 2-1)A Szolnok győzelmét hozta az Egerrel szemben a férfi vízilabdázók keddi Szuperkupa-mérkőzése.A bajnok és friss kupagyőztes csapat - azután, hogy a december 18-i MK-fináléban 10-4-re verte az Egert - ezúttal is magabiztosan játszott, és öt góllal bizonyult jobbnak a Szőnyi úti uszodában rendezett összecsapáson.férfiak:Szolnoki Dózsa-Közgép - ZF-Eger 14-9 (3-3, 4-1, 5-3, 2-2)Az Eger, amely az előző évben nyerte meg a hazai kupát, a döntőben éppen a Szolnokot felülmúlva büntetőkkel, az idei kupafináléhoz hasonlóan ezúttal sem tudta megnehezíteni ellenfele dolgát. Csak az első negyed végéig tartotta magát, onnantól a Szolnok ellépett és fölényesen győzött úgy, hogy a negyedik negyedben - 14-7-nél - már hét góllal is vezetett.