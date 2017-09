Wladár Sándor: a magyar úszósport nem Hosszú Katinkáról szól elsősorban

Forrás: DIGI Sport – Sport 24 híradó

"Fontos feltétel, hogy átlátható legyen a szövetség működése. Mindenki tudja az év elején, hogy mennyi pénzből tud gazdálkodni, milyen edzőtáborok vannak biztosítva, és kapják meg időben azt a támogatási pénzt, ami nekik jár" - tette hozzá az 54 éves sportvezető.Gyárfás Tamás és Bienerth Gusztáv után a legnagyobb változás talán az, hogy egy úszó, nem mellesleg egy olimpiai bajnok lett az új elnök. Így talán az elnökség és a sportolók közti kapcsolat is gördülékenyebb lesz, még azokkal is, akikkel eddig finoman szólva sem volt felhőtlen a szövetség viszonya."Nagyjából az úszás világába születtem, és azt követően is eltöltöttem benne sok időt. Talán a személyes kapcsolatrendszeremmel tudok valamit belevenni ebbe a struktúrába. Hosszú Katinka még mindig a zászlóshajója a magyar úszósportnak, ezért segíteni kell mindenben, ha bármilyen kérdése van, azt meg kell hallgatni. Számítunk arra, hogy ő is segítse a mi munkánkat. De a magyar úszósport nem Katinkáról szól elsősorban, hanem a teljes tagságról. Nekünk az a küldetésünk, a kötelességünk, hogy őket szolgáljuk és képviseljük" - fogalmazott az 1980-ban, Moszkvában 200 háton olimpiai aranyérmes Wladár Sándor.