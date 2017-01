7 tulajdonság, amiről felismersz egy magabiztos nőt

Rendben van az életük

Kimutatják a magabiztosságukat

Segítenek másoknak

Vigyáznak magukra

Csak az erősségeikre koncentrálnak

Határokat húznak

A rendet pedig szó szerint kell érteni. A hatékony életstílus kialakításához rendet kell tartanod magadban, magad körül és azokon a helyeken, ahol gyakran megfordulsz. Legyen rend körülötted otthon, a munkahelyeden. Ha teheted, tedd rendbe a legfontosabb emberi kapcsolataidat, a zűrösektől pedig szabadulj meg. Éld rendezetten az életedet, tervezz előre, legyen hely benne mindennek: munkának, családnak, barátoknak, szerelemnek, tanulásnak, kikapcsolódásnak - írja a Marmalade Kezelni tudják az érzelmeiketA magabiztos nőknek is vannak érzelmeik, helyenként jók, időnként rosszak. Viszont attól látszanak magabiztosnak, hogy az érzelmeiket megfelelően tudják megélni, átélni és kimutatni. Az adott szituációban mindig a lehető leghatékonyabb viselkedést tudják mutatni, azt, ami illik a helyzethez.A magabiztos nők sem mindig és mindenkor magabiztosak, de képesek arra, hogy minden élethelyzetben magabiztosnak mutatkozzanak. Ha egy bizonytalan szituációban is képes vagy határozottan viselkedni, kommunikálni, dönteni, akkor magabiztos emberként fognak rád tekinteni.A magabiztos nők egyik legfőbb jellemzője, hogy annyira biztosak magukban és a képességeikben, hogy nyoma sincs bennük az irigységnek és féltékenységnek. Éppen ezért önként és szívesen segítenek másoknak, mert nem féltik a pozíciójukat.A magabiztos nő tudja, mennyit ér, és ezért értékesnek tartja magát. Nem csak belülről, hanem kívülről is. Éppen ezért mindent megtesz azért, hogy vigyázzon erre az értékre: vigyáz és karban tartja a testét, a bőrét, az arcát, az egészségét, a szívét és a lelkét, meg persze az agyát is. A magabiztos nő fut, sportol, jó alakra törekszik, folyamatosan tanul és fejleszti önmagát, és nem fél gyógyítani a szívét és a lelkét.Az emberek hajlamosak néha elhagyni magukat, pesszimistává válni, a negatívumokra koncentrálni. Ez azonban megakadályoz bennünket az egészséges önbizalom kiépítésében. Ha tisztában vagy az erősségeiddel és a pozitív tulajdonságaiddal, képességeiddel, és csak ezekre figyelsz, óhatatlanul is magabiztosabb leszel.A magabiztos nők pontosan tudják, hol a határ. Pontosan tudják, mennyit bírnak el, mi az, amit már nem. Egyensúlyban tudják tartani a karrierjüket a magánéletükkel, éppen ezért pont annyit vállalnak, ami a hatékony és magabiztos életvitelbe még belefér.