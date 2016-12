Ápold lábad otthon is!

Forró finomság hideg estékre

Egy bögre gesztenyés kakaóval meséssé varázsolhatjuk a téli estéket.

Hozzávalók: 1 bögréhez2 dl tej1 teáskanál cukrozatlan kakaópor1 teáskanál méz5 dkg gesztenyemassza0,5 dl cukormentes habtejszínA tejben elkeverjük a kakaóport és a mézet, majd felforraljuk. Még melegen összeturmixoljuk a gesztenyemasszával. Ha darabos marad, akár át is szűrhetjük.A tejszínt simán is beleönthetjük vagy fel is verhetjük, ha...