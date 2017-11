Casual

Informal

Business

Formal

Black tie

White tie

Hogy biztosan ne kelljen kényelmetlenül éreznünk magunkat, a dress code mellett mindig érdemes megnézni, hogy a nap mely szakában és milyen helyszínen lesz az esemény, mert ez segíthet az eligazodásban. Ha marad még bizonytalanság, érdemes a kérdéses kategóriák közül a magasabb elvárásainak megfelelő öltözetet választani, így biztosan nem fogunk mellé. Lássuk hát!, azaz laza elegancia. Elvileg nincs megkötés, bármit fel lehet venni, ám ilyenkor is tilos a tornacipő, a szandál vagy más sportos darab. Manapság már elképzelhető férfiak számára egy farmer inggel és zakóval kiegészítve, de aki biztosra akar menni, ez esetben is vászon- vagy szövetnadrágot választ, például inggel vagy esetleg elegánsabb, galléros pólóval.A business casual kitétel esetén egészen biztosan el kell tekinteni a farmer viselésétől. A smart casual inget és zakót jelent, de nyakkendőre még nincs szükség. Hölgyek esetében laza, de elegáns viseletről van szó, blúz csinosabb nadrággal vagy legalább térdig érő szoknyával megfelelő., azaz hétköznapi elegancia. Innentől az uraknak kötelező a zakó és a nyakkendő, de a nadrág és zakó színének nem kell feltétlenül megegyeznie. Hölgyek számára ez a hétköznapinál valamivel elegánsabb, de nem feltűnő öltözetet jelent.vagy semi formal, azaz üzleti elegancia. Ennél a kódnál számít a rendezvény kezdési időpontja. Este hat óra előtti is elegáns öltözetet, uraknak öltönyt és nyakkendőt takar, aminek hölgyeknél az elegáns, de semmiképpen nem kivágott vagy túlságosan rövid ruha felel meg.Hat után kezdődő rendezvény esetében viszont ünnepélyes megjelenést, sötét öltönyt, nőknél koktélruha viselését követeli meg., azaz ünnepi elegancia. Uraknak mindenképpen sötét öltöny és nyakkendő az öltözék, de elfogadott a nem fehér ing is. Ha a megfogalmazás black tie optional, akkor este hat után már a következő kategória elvárásainak kell megfelelni. Az előírás hölgyeknél elegáns, napközben lehetőleg nem fényes anyagú ruhát, este koktélruhát takar., vagyis estélyi. Fekete szmokingot, fehér inget és mindenképpen fekete, kötött csokornyakkendőt követel meg. Hölgyeknél alapvetően estélyi - vagyis hosszú - ruhát jelent, de a rendezvény formalitásától függően sokszor a koktélruha is elegendő., a lehető legelegánsabb öltözet. Uraknak frakkot, speciális inget, fehér csokornyakkendőt, hölgyeknek nagyestélyit jelent. Manapság egyre ritkábban találkozni ezzel az előírással, az események jelentős része nem merészkedik a "black tie"-előírásnál magasabbra.Forrás: életforma.hu